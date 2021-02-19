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    هدية من أقدم ملوك العراق إلى الإمارات .. صور

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    تجمل أشهر ملوك حضارة بلاد وادي الرافدين في جنوب العراق، بالضوء الأحمر احتفالا بالمنجز الإماراتي التاريخي.

    تزين متحف الناصرية الحضاري في مركز محافظة ذي قار التي انطلق منها حرف الكتابة الأول نحو العالم، بإنارة حمراء تضاهي أجواء كوكب المريخ، ليلة الإثنين الماضي.

    وأعلن مدير المتحف، عامر عبد الرزاق، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا:

    إن متحف الناصرية الحضاري وإدارته يقدمان هدية إلى دولة الإمارات وشعبها الأبي هدية إضاءة بوابة المتحف الناصرية والتماثيل باللون الأحمر بسبب إدخال مسبار الأمل إلى مجال كوكب المريخ، وهذا انجاز عربي كبير ومهم ومن حقنا كعرب أن نفتخر به.
    متحف الناصرية
    © Sputnik . asaad niazi
    متحف الناصرية

    ونوه عبد الرزاق إلى إدارة المتحف قامت بإضاءة بعض الأماكن المهمة بالعلم بالضوء الأحمر وأنفقت الأموال لذلك، حيث قمنا بذلك بدون أي تكليف من الدولة أو الجهات الخارجية، وهو مجرد جهد شخصي وذاتي قدمناه هدية لهذا المنجز العلمي الكبير.

    وأختتم مدير متحف الناصرية العراقي بأن إدارة المتحف قدمت تلك الإضاءة  باللون الأحمر هدية لشعب الإمارات، فرحا وابتهاجا بدخول مسبار الأمل إلى مجال كوكب المريخ، متمنيا للإمارات وشعبها الازدهار ومزيد من الإبداع والحياة السعيدة.

    وتزين تمثالا الملك كوديا أشهر ملك سومري لسلالة لكش، التي حكمت جنوب بلاد وادي الرافدين، والملك أور نمر مؤسس سلالة أور، وأول شريعة قانونية في التاريخ، بالضوء الأحمر وهما يتقدما بوابة المتحف الحضاري في مركز محافظة ذي قار التاريخية الشهيرة بمواقعها الأثرية، وأهوارها النفيسة الخلابة، في جنوب العراق.

    متحف الناصرية
    © Sputnik . asaad niazi
    متحف الناصرية

    يشار إلى أن الملك أور نمو، الذي حكم في الفترة 2047-2030 قبل الميلاد، هو مؤسس سلالة أور الثالثة في بلاد الرافدين، ويعد مؤسس أول شريعة قانونية في التاريخ التي سبقت شريعة الملك البابلي حمورابي بثلاثة قرون.

    أما الملك كوديا، يعد من أشهر ملوك السومريين لسلالة لكش التي كانت تحكم جنوب بلاد وادي الرافدين، وهو الملك الثاني عشر لسلالة لكش وحكم من سنة 2124 - 2144 قبل الميلاد.

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