بوغدانوف يلتقي سفير لبنان لدى موسكو ويشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الاوسط​ ودول ​أفريقيا​ نائب ​وزير الخارجية​، ​ميخائيل بوغدانوف، يوم أمس الجمعة، السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار حيث تطرق الجانبان إلى مختلف القضايا المشتركة بين البلدين.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا على موقعها الرسمي تحدثت عن اللقاء الذي جمع بوغدانوف والسفير اللبناني، الذي جاء بناء لطلب الأخير بحثا خلاله تطورات الأوضاع في ​لبنان​.

وبحسب البيان، أكدت روسيا دعمها الثابت لسيادة لبنان ووحدته و​سلامة​ أراضيه، وضرورة حلّ كافة المسائل على جدول الأعمال الوطني من قِبل اللبنانيين أنفسهم، دون أي تدخل خارجي، بما في ذلك مهمة تشكيل حكومة فعالة للبلاد في أسرع وقت ممكن.

كما أشار البيان إلى أن البحث تطرق إلى بعض المسائل العملية المتعلقة بمواصلة العمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين ​روسيا​ ولبنان.

كما بحث الطرفان آفاق دفع التسوية السورية قدما، مع الأخذ في الاعتبار الجولة الخامسة عشرة من الاجتماعات بصيغة "​أستانا"​ حول ​سوريا،​ التي انعقدت يومي 16 و17 من الشهر الجاري في سوتشي.