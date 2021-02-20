صحيفة: روسيا تعلن موقفها من تشكيل الحكومة اللبنانية ورئيسها الحريري

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، عن الموقف الروسي الرسمي من تشكيل الحكومة اللبنانية ورئيسها المكلف سعد الحريري.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الاوسط​ ودول ​أفريقيا​ نائب ​وزير الخارجية​ ​ميخائيل بوغدانوف​ شدد على "ضرورة دعم رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ل​تأليف​ حكومة مهمة في أسرع وقت، دون أن ينال أي فريق الثلث الوزاري المعطل فيها".

ولفتت المعلومات إلى أن بوغدانوف عبرعن هذا الموقف لدى استقباله السفير اللبناني في ​موسكو​ ​شوقي بو نصار​ تلبية لطلبه، في لقاء بحثا خلاله تطورات الأوضاع في ​لبنان​.

واشارت المصادر إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه الثابت لسيادة لبنان ووحدته و​سلامة​ أراضيه، وضرورة حلّ كافة المسائل على جدول الأعمال الوطني من قِبل اللبنانيين أنفسهم، من دون أي تدخل خارجي، مؤكدا أن البحث تطرق إلى بعض المسائل العملية المتعلقة بمواصلة العمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين ​روسيا​ ولبنان.

كما بحث الطرفان آفاق دفع التسوية السورية قدما، مع الأخذ في الاعتبار الجولة الخامسة عشرة من الاجتماعات بصيغة "​أستانا"​ حول ​سوريا،​ التي انعقدت يومي 16 و17 من الشهر الجاري في سوتشي.