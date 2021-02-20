صحفية لبنانية توجه رسالة لأدرعي: "عاصفة البرق ما بتخوفنا"

وجهت الصحفية والكاتبة اللبنانية، سنا كجك، رسالة إلى المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قالت فيها إن عاصفة البرق لا تخوّف اللبنانيين.

ونشرت الصحفية سنا كجك مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "تويتر" قالت فيه: إن "الجيش الإسرائيلي يقوم بمناورات عسكرية مستمرة على الحدود اللبنانية موجهة ضد لبنان وجيشه ومقاومته وهذا دليل أنكم خائفين عكس اللبنانيين الذين يعيشون بطريقة هادئة".

وكشفت كجك عن أهداف المناورات العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية وقالت بهذا الصدد: "أهداف هذه المناورات العسكرية هي ضرب البنى التحتية اللبنانية من جسور وغيره بالإضافة إلى مرافق الطاقة والكهرباء".

وأضافت كجك في رسالتها أن "الجيش الإسرائيلي ليس لديه الشجاعة بدخول لبنان لأنهم يعلمون ما ينتظرهم".

كما وجهت كجك عدة رسائل في اتجاهات مختلفة منها لضباط في الجيش الإسرائيلي والمطبعين العرب مع إسرائيل، بأن القرارات المتخذة من حكومات هذه الدول لا تمثل شعوبها.