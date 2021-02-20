صحفية لبنانية توجه رسالة لأدرعي: "عاصفة البرق ما بتخوفنا"

ونشرت الصحفية سنا كجك مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "تويتر" قالت فيه: إن "الجيش الإسرائيلي يقوم بمناورات عسكرية مستمرة على الحدود اللبنانية موجهة ضد لبنان وجيشه ومقاومته وهذا دليل أنكم خائفين عكس اللبنانيين الذين يعيشون بطريقة هادئة".
#أفيخاي_أدرعي_مناورة_البرق_ما_— سنا كجك (@sanakojok) February 18, 2021
بتخوفنا_! pic.twitter.com/Df5snl7AWI
وكشفت كجك عن أهداف المناورات العسكرية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية وقالت بهذا الصدد: "أهداف هذه المناورات العسكرية هي ضرب البنى التحتية اللبنانية من جسور وغيره بالإضافة إلى مرافق الطاقة والكهرباء".
#افيخاي_أدرعي_كلمتين_لقائد_سلاح_الجو_نوركين_ولقائد_الجبهة الشمالية أمير برعام!#اوصل_لهما_الرسالة_ pic.twitter.com/tG4nTlh87M— سنا كجك (@sanakojok) February 18, 2021
وأضافت كجك في رسالتها أن "الجيش الإسرائيلي ليس لديه الشجاعة بدخول لبنان لأنهم يعلمون ما ينتظرهم".
كما وجهت كجك عدة رسائل في اتجاهات مختلفة منها لضباط في الجيش الإسرائيلي والمطبعين العرب مع إسرائيل، بأن القرارات المتخذة من حكومات هذه الدول لا تمثل شعوبها.
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