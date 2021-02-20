سانا: مصدر إعلامي ينفي أي "اتفاق سري" مع إسرائيل

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر إعلامي نفيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن "اتفاق سري"، خلال عملية التبادل الأخيرة التي أسفرت عن تحرير عدد من الأسرى السوريين مقابل فتاة إسرائيلية.

وذكرت الوكالة أن المصدر نفى ما زعمته وسائل إعلام بشأن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت".

— سانا عاجل (@SanaAjel) February 20, 2021

وقال المصدر، إن "ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية"، مضيفة أن سوريا "كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها".

— سانا عاجل (@SanaAjel) February 20, 2021

ونقلت سانا عن المصدر أن "وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني".

— سانا عاجل (@SanaAjel) February 20, 2021

​وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، زعمت أن "إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة".