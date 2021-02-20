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    مطار الكويت

    مصادر حكومية كويتية تؤكد تجهيز قائمة جديدة لدول يحظر الطيران معها

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    قالت مصادر في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إن وزارة الصحة في البلاد بصدد إعداد قائمة جديدة لمجموعة من الدول سيتم حظر الطيران معها.

    ففي تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية" أكدت المصادر أن وزارة الصحة بصدد وضع قائمة جديدة للدول عالية الخطورة غير المسموح لها برحلات الطيران المباشرة إلى الكويت.

    © AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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    وأوضحت أن هذه القائمة سيتم إعدادها بناءً على دراسة وتحليل الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا.

    ولفت مصدر إلى أن أجهزة مطار الكويت ستتعامل مع ما ستعده وزارة الصحة إما بوضع هذه الدول على قائمة الدول عالية الخطورة، أو فتح خطوط الطيران بشكل كامل معها إذا كانت الوزارة قد أكدت أن الوع الوبائي فيها مستقر.

    وأوضح أنه في حال وضع قائمة للدول عالية الخطورة من قبل وزارة الصحة، فإنه لا يمكن للقادمين منها دخول البلاد برحلات مباشرة، إلا بعد قضائهم 14 يوماً ترانزيت في دول غير محظورة ومن ثم يمكنهم الدخول إلى البلاد، مع التزامهم بالاشتراطات الصحية للقادمين الى البلاد.

    وأكد المصدر أن أي دولة سترفعها الوزارة في تقريرها من قائمة الدول عالية الخطورة سيتم فتح خطوط الطيران بشكل مباشر معها، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والحجر المؤسسي.

    يشار إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، كانت قد أعلنت الخميس الماضي، عن إلزام القادمين من الدول المحظورة بحجر مؤسسي مدته 14 يوما، والقادمين من غير هذه الدول بـحجر لـ7 أيام فقط.

    وأفادت الطيران المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، بإلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظورة والطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي في أحد الفنادق المحلية، لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" أو منصة "بالسلامة"، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل 21 الجاري.

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