السيسي: دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "كافة الأطراف المشاركة في الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة بما يدعم رؤيتنا".
وقال السيسي، خلال كلمة له، عبر الفيديو كونفرانس، إن "دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع"، داعيا الجميع إلى الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب إفريقيا.
وأضاف، أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة كورونا. متابعا:
التحول الرقمي يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووساىل التواصل الاجتماعي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2024، وتسمح له بالترشح مرة أخرى للمدة 6 سنوات.
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