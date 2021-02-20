دقلو يؤكد مساندته التحول الديمقراطي وحماية الثورة في السودان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، مساندته التحول الديمقراطي وحماية الثورة في السودان.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، قال دقلو "نريد ديمقراطية حقيقية ليس شعارات، مضيفا سنحمي الثورة مثلما حميناها من البداية".

ودعا دقلو "جميع السودانيين إلى الوحدة ونبذ القبلية والجهوية والعصبية للنهوض بالبلاد".

وشدد على "ضرورة سيادة حكم القانون والعمل بمؤسسية وعدم اللجوء للعنف والظلم لأخذ الحقوق".

كما عبر عن شكره للشعب السوداني على صبره وتحمله للضائقة المعيشية الخانقة التي يمر بها في الوقت الراهن، لافتا إلى أنه لا مخرج من هذه الأزمة سوى بالاهتمام بالزراعة وتوسيع الاستثمارات الأجنبية.