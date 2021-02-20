مقتل 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين نتيجة تصادم حافلة بشاحنة في مصر

قال مصدر أمني وآخر طبي في محافظة السويس المصرية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون اليوم السبت إثر تصادم حافلة بشاحنة على أحد الطرق.

وقال المصدر الأمني إن الحادث وقع على طريق الوردة البيضاء الذي يربط نفق الشهيد أحمد حمدي بطريق السويس/القاهرة عندما اصطدمت الحافلة بشاحنة تحمل مواد حجرية.

وأضاف أن شدة الاصطدام تسببت في تهشم جسم الحافلة وتحطم بعض نوافذها مشيرا إلى صعوبة استخراج بعض الجثث من داخلها؛ وفقا لـ "رويترز".

إثر تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق الوردة البيضاء

المصدر| الشروق| https://t.co/H2HKcJI8zg pic.twitter.com/SR6GVo3wtE — Akhbarak (@akhbarak) February 20, 2021

تتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة لدى بعض السائقين وسوء حالة بعض الطرق.