تونس تسجل إصابتين بالسلالة الجديدة من كورونا

سجلت تونس، اليوم السبت، إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 ومدير معهد باستور، الهاشمي الوزير.

وأوضح في تصريح، اليوم خلال ندوة صحفية"، أنه قد تم رصد الإصابة الأولى لدى مواطن في جهة المرسى والإصابة الثانية في جهة باردو، وفقا لما ذكره موقع "عسلامة" التونسي.

في سياق متصل، كشف وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، يوم أمس الجمعة، عن الفئات التي يشملها الحجر الصحي الإجباري.

وقال مهدي إن إجراء الحجر الصحي الإجباري الذي تفرضه تونس منذ 1 فبراير/شباط على جميع الوافدين إلى أراضيها، يشمل أيضا الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.

جاءت تصريحات وزير الصحة التونسي على هامش الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، والتي أضاف فيها أن الدراسات العلمية أثبتت إمكانية إصابة الأشخاص الذين تلقوا التلقيح بفيروس كورونا مجددا بهذا المرض وهو يجعلهم تحت طائلة إجراء الحجر الصحي الإجباري.

وشدد الوزير على ضرورة أن يلتزم بالحجر الصحي الإجباري، الأشخاص الملقحون والقادمون من الخارج مثلهم مثل أي شخص آخر لم يقم بالتلقيح، حتى لا يؤدي توافدهم على تونس إلى نشر السلالات الجديدة للفيروس في البلاد.

وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت يوم 25 يناير/كانون الثاني المنصرم عن إلزامية الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس، وذلك بداية من يوم 1 فبراير الجاري.