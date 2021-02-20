الصحة العراقية تبعث رسالة اطمئنان إلى المواطنين

بعثت وزارة الصحة العراقية، رسالة اطمئنان إلى المواطنين، مؤكدة بأن ملاكاتها الطبية والصحية، أنهت جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة الوباء والتحضير لاستقبال المصابين طبقا لمعايير منظمة الصحة الدولية، والمؤشرات تسجل ازدياد حالات الشفاء وانخفاض عدد الوفيات.

ودعت الوزارة، المواطنين المصابين أو المشتبه بإصابتهم، إلى عدم التردد لمراجعة أقرب مشفى أو مركز صحي، لتلقي العلاجات اللازمة.

وتابعت الوزارة "أن الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر حاليا هو الالتزام بكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل مستمر وتجنب مختلف أنواع التجمعات البشرية والأماكن الضيقة، والتعاون مع الفرق الصحية الرقابية في متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية".

وكانت الجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، قد أعلنت السبت الماضي، إعادة فرض حظر التجوال الجزئي بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أنه سيبدأ من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، بدءا من الثامن عشر من شهر شباط الجاري، ولمدة أسبوعين.