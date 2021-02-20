الكاظمي يوجه بالإعداد لمؤتمر دولي لإعمار بغداد

وجه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بالإعداد لمؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد.

وقال الحساب الرسمي للكاظمي على تويتر، إن الأخير وجه "أمين بغداد بالإعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بحضور مستشارين دوليين".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يوجه امين بغداد بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشاريين دوليين. pic.twitter.com/VTvNS5tNkT — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 20, 2021

جاء ذلك خلال إجراء الكاظمي جولة تفقدية في بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها أمانة العاصمة، والتي تتضمن "أعمال إكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف".

والتقى رئيس الوزراء خلال جولته بعدد من الضباط وعناصر القوات الأمنية، وأثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الأمنية التي تعمل على تطبيق إجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يلتقي، خلال جولته التفقدية في بغداد، بعدد من الضباط وعناصر القوات الامنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات. pic.twitter.com/VZpxLNSMjB — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) February 20, 2021

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال الكاظمي وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه غير راضٍ عن واقع بغداد، وإنه عازم على إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد.