ارتفاع عدد المساجد المغلقة في السعودية بسبب كورونا إلى 105

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إغلاق 7 مساجد مؤقتًا في منطقة الرياض، بعد ثبوت 11 حالة كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت الوزارة في بيان، نشره موقع "سبق" السعودي، إلى أنه بذلك ارتفع عدد المساجد التي أغلقت بشكل مؤقت في المملكة خلال ثلاثة عشر يومًا، 105 مساجد.

وأكدت الوزارة أنه تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة مرتادي المساجد.

نفّذت وزارة #الشؤون_الإسلامية اليوم إغلاق 7 مساجد مؤقتاً بـ #منطقة_الرياض بعد ثبوت 11 حالة #كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يوم 105 مساجد تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم. pic.twitter.com/iCaGBxWuyl — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) February 20, 2021

​وأوضحت الوزارة في بيانها أن "المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض؛ تم رصد خمس حالات إصابة كورونا في جامع في محافظة المجمعة، وحالة واحدة في المساجد المتبقية في المحافظات التالية: (القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء)، ومسجدين في مدينة الرياض؛ واحد منها في حي قرطبة، والثاني في حي أم الحمام".

ولفتت الوزارة إلى أنه تم "فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة؛ ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد في منطقتي الجوف والحدود الشمالية".

وأشادت الوزارة "بالتعاون المثمر من قِبَل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية في المساجد؛ لضمان سلامة مرتادي بيوت الله".