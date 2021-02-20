الثانية خلال فترة وجيزة... تدريبات عسكرية "مصرية إسبانية" في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية، تدريبات بحرية عابرة، في نطاق الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، على "فيسبوك"، اليوم السبت، فإن التدريب تم بمشاركة الفرقاطة المصرية "شرم الشيخ"، والفرقاطة الإسبانية (ESPS Reina Sofia).

وأوضح البيان أن التدريبات تأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وذكر أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، من بينها "تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها، وإجراءات الأمن البحري، وتشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان".

شمل أيضا تنفيذ "تمارين المواصلات الليلية، بجانب تمارين تبادل هبوط الطائرات المروحية على أسطح الوحدات البحرية".

ويعد هذا التدريب الثاني من نوعه خلال فترة زمنية وجيزة، بالاشتراك مع القوات البحرية الإسبانية، بحسب البيان، الذي أكد أنها "تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات".