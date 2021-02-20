لبنان... وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا إلى مطار بيروت

وصلت، مساء اليوم السبت، إلى مطار العاصمة اللبنانية بيروت الدفعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، وصلت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط (الطيران الوطني اللبناني)، قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وكان على متن الطائرة نحو 31 ألفا و500 جرعة من لقاح "فايزر"، بحسب المصدر ذاته.

والسبت الماضي، وصلت الشحنة الأولى من لقاحات شركة "فايزر" إلى لبنان، وقدرت وقتها بـ 28 ألفا و500 جرعة، أي أن إجمالي ما وصل البلاد في الدفعتين بلغ 60 ألف جرعة تكفي لتطعيم 30 ألف شخص.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2323 إصابة جديدة بكورونا رفعت إجمالي الإصابات إلى 353 ألفا و371، و40 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4297.