نتنياهو يكشف حقيقة نقل لقاحات إلى سوريا مقابل الإفراج عن إسرائيلية... فيديو

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، حقيقة تقارير إعلامية حول نقل لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى سوريا مقابل إفراج دمشق عن إسرائيلية.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، ذكرت اليوم أن إسرائيل وافقت على تمويل شراء كمية من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بمبلغ يصل إلى مليون ومائتي ألف دولار.

وأضافت الصحيفة أن هذه الكمية من اللقاحات ستنقلها إسرائيل إلى سوريا في إطار صفقة التبادل التي أنجزت معها بوساطة روسية وأعيدت بموجبها شابة إسرائيلية اجتازت الحدود السورية قبل نحو أسبوعين، مقابل إطلاق إسرائيل سراح راعيي ماشية سوريين، ومعتقلة ثالثة.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى، مساء اليوم، صحة هذه المعلومات.

وقال نتنياهو ردا على سؤال وجهته إليه "هداس غرينبرغ" مراسلة قناة "كان" الرسمية: "ولا حتى جرعة واحدة إسرائيلية من اللقاحات ستذهب في هذا الاتجاه".

החזרת הצעירה הישראלית מסוריה | נתניהו במענה לשאלת כאן חדשות: אפילו לא חיסון אחד ישראלי הלך לדבר הזה@hadasgrinberg pic.twitter.com/YvyUuM89k3 — כאן חדשות (@kann_news) February 20, 2021

وكانت دمشق قد نفت ما تداولته وسائل الإعلام حول وجود بند سري في عملية التبادل الأخيرة مع إسرائيل "التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر اعلامي سوري لم تسمه إن ترويج هذه المعلومات "الملفقة" هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من السجون الإسرائيلية والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية.

وشدد المصدر على أن "وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة إسرائيل ومنحها صفات إنسانية تفتقدها".