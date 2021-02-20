معيتيق يطالب مجلس النواب الليبي باعتماد ميزانية 2021 الموحدة

طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المكلف، أحمد معيتيق، خلال لقائه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في مدينة القبة، شرقي ليبيا، اعتماد ميزانية 2021 الموحدة، من مجلس النواب.

بنغازي- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، اليوم السبت: "رئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد معيتيق، أجرى زيارة لعقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة.. وطلب معيتيق موافقة مجلس النواب لاعتماد ميزانية 2021 الموحدة من قبل مجلس النواب".

وأضاف البيان: "رئيس مجلس النواب أكد لمعيتيق أن ذلك اختصاص أصيل لمجلس النواب فهو من يصدر قانون الميزانية عند عرضها على المجلس".

وكان ملتقى الحوار الليبي نجح، في 5 فبراير/شباط الجاري، في اختيار سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي.

وتعتبر المهمة الأساسية لهذه السلطة هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتقضي مخرجات حوار جنيف، بأن يقدم دبيبة، تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.