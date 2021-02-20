تسجيل
19:59 GMT20 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سجن في إسرائيل

    بعد فشل ضغوط تل أبيب... هل تضطر إسرائيل للموافقة على شروط حماس لتبادل الأسرى؟

    facebook.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202102201048170541-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%B7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89%D8%9F/

    بعد فشل جميع الضغوط الإسرائيلية من ضمنها لقاح فيروس كورونا، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية استحالة إعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة، إلا عبر صفقة تبادل للأسرى.

    وطلبت إسرائيل من مصر التدخل لإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وفق تصريحات نقلتها مصادر لـ"العربية".

    الجندي الإسرائيلي المفقود شاؤول آرون
    YouTube
    إعلام: مباحثات سرية بين إسرائيل وحماس للتوصل لصفقة تبادل أسرى

    وقال مراقبون إن "كافة الضغوط التي قادتها إسرائيل سواء لقاح كورونا أو أزمة الكهرباء والغاز باءت بالفشل، ولم يعد أمامها سوى التفاوض عبر صفقة تبادل للأسرى".

    حماس ترفض

    وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: "وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، قال إنه يعمل مع المنظومة الأمنية وكل النظام السياسي الصهيوني لإعادة جنوده الأسرى لدى كتائب القسام، ونحن نقول إن كل المنظومة الإسرائيلية لن تحصل على جنودها الأسرى إلا عبر صفقة تبادل حقيقية بمفاوضات غير مباشرة".

    وأضاف قاسم: "التجارب القريبة تؤكد قدرة المقاومة على فرض إرادتها".

    وأكدت المصادر أنه سيكون هناك اجتماعات برعاية مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس.

    التفاوض الحل

    مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، قال: "لا مجال أمام الاحتلال إلا القبول بشروط المقاومة، وذلك عبر التفاوض من خلال وسيط للتفاهم حول صفقة تبادل الأسرى".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "لا وسيلة أخرى أمام الاحتلال سوى صفقة التبادل إذا أراد أن يتم إطلاق الجنود والرفات الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة".

    وتابع: "لا يمكن للاحتلال الوصول إلى مبتغاه عن طريق الإرهاب العسكري أو المدني، أو بالضغط بأي وسيلة أخرى، والاحتلال يعلم ذلك جيدًا لكنه يماطل، ظنًا منه أن إرهابه وضغطه على كافة الصعد المختلفة يمكن أن يحقق أي نتائج".

    فشل الضغوط الإسرائيلية

    من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن "حماس لن تخوض في صفقة مشابهة لتبادل الأسرى مقابل الحصول على لقاح فيروس كورونا، كما حدث في صفقة الأسرى التي تمت بين الاحتلال وسوريا منذ أيام".

    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    هل تتجه إسرائيل وحماس نحو تبادل الأسرى؟

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من الصعب على المقاومة الفلسطينية الموافقة على ربط الحصول على اللقاح بالإفراج عن الجنود الإسرائيلييين ورفاتهم الموجودة في القطاع".

    وأكد أن "التنسيق بين مصر والإمارات والذي أفضى بدخول لقاح فيروس كورونا لقطاع غزة كسر هذه المعادلة التي يحاول الاحتلال فرضها منذ فترة، خاصة أن حركة حماس تشهد انتخابات داخلية وأخرى تشريعية وهي تريد أن تكسب أصوات الجمهور الفلسطيني قدر المستطاع".

    وتابع: "في حال تمت الصفقة كما تخطط لها حماس، وتمكنت الحركة من الإفراج على أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل هذه الرفات سيكون بالنسبة لهم انتصار كبير ودافع قوي للحصول على أصوات كبيرة في الانتخابات المنتظرة".

    وعن الضغوط التي يمكن أن يمارسها الاحتلال، قال الرقب: "لا أعتقد أن الاحتلال يستطيع اليوم ممارسة أية ضغوط على قطاع غزة، لأن المعادلة الطبية تم كسرها من البوابة المصرية، وكذلك أزمة الطاقة والكهرباء حيث تم الإعلان عن اتفاق برعاية الاتحاد الأوروبي وقطر لإدخال الغاز الطبيعي لغزة بتكلفة أقل من السولار حيث سينتج طاقة أكبر".

    وأكمل: "يمكن القول أن الضغوط الإسرائيلية لم تجد نفعًا حتى الآن، والحل الوحيد أمام الاحتلال لاسترداد الجنود ورفاتهم الموافقة على إجراء صفقة تبادل بين الأسرى، وعليهم أن يطلقوا أعداد كبيرة تتحدث التقارير عن 1000 إلى 1500 أسير من أصل 5000 في سجون الاحتلال"، مشيرًا إلى "أن من المعيب أن يكون هناك تدوير لعملية السلام دون إطلاق الأسرى الفلسطينيين".

    يذكر أن إسرائيل وحماس حاولتا، العام الماضي، الوصول إلى اتفاق تبادل أسرى بعد مبادرة قدمها رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، لكن الجهود وصلت إلى طريق مسدود.

    وعرضت إسرائيل في نهاية المفاوضات، صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية إلى غزة، لمواجهة وباء كورونا، والإفراج عن أسرى ولكن ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين، أو شخصيات كبيرة، والموافقة على بناء مشاريع اقتصادية في القطاع. غير أن حماس رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى.

    وكانت إسرائيل قد توصلت إلى اتفاق مع حماس، عبر وساطة مصرية، عام 2011 تم بموجبه، إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينياً.

    انظر أيضا:

    هل تتجه إسرائيل وحماس نحو تبادل الأسرى؟
    بعد الكشف عن الوسيط السويسري... ما إمكانية إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟
    موقع عبري يكشف سيناريوهات فشل صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل
    إعلام: مباحثات سرية بين إسرائيل وحماس للتوصل لصفقة تبادل أسرى
    إسرائيل وحماس... هل يكون اللقاح جزء من صفقة تبادل الأسرى؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الناس وأفراد الأمن يهربون بينما يطلق نشطاء حقوق الحيوان الأكراد دبًا في البرية بعد إنقاذ الدببة من الأسر في منازل الناس في دهوك، العراق، 11 فبراير 2021.
    الدببة البنية السورية تهاجم الناس في العراق
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    إنفوجرافيك.. خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند
    خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك