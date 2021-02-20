لإرسال واستقبال الحوالات... البنك المركزي السعودي يطلق خدمة "سريع"

أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق نظام المدفوعات الفورية "سريع"، لتمكين عملاء النظام المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية المنخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة برسوم مخفضة.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي فهد بن عبد الله المبارك، إن تدشين نظام "سريع" يأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي؛ للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالية، بحسب صحيفة "الرياض".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ "المدفوعات السعودية" فهد بن إبراهيم العقيل من جهته: "إن خدمات "سريع" ستمكن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة".

وأوضح أن الخدمة تم إطلاقها "برسوم منخفضة لا تتجاوز ريالاً واحداً، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين كاستخدام رقم الجوال معرفاً بديلاً عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل".

ويخض نظام المدفوعات الفورية "سريع" إرسال واستقبال الحوالات بين البنوك التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال في المرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة بحساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم، كما سيمكن النظام العملاء من الاستفادة من خدمة التحويل السريع؛ دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله.