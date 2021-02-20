تحذير روسي من تخطيط الإرهابيين في إدلب لمحاكاة هجوم كيميائي

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة في سوريا، العقيد البحري فيتشيسلاف سيتنيك، أن الإرهابيين في سوريا يخططون لمحاكاة هجوم كيميائي لاتهام السلطات بارتكابه.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيتنيك خلال إيجاز صحفي: "بحسب المعلومات المتوفرة، الإرهابيون يخططون لمحاكاة هجوم كيميائي وتبعياته المتمثلة بالضحايا والمصابين بين السكان المدنيين من أجل اتهام الحكومة السورية في استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين".

وأكد نائب قائد مركز المصالحة قيام الإرهابيين "بنقل حاويات تحتوي على مواد سامة يرجح أنها الكلور على متن عدة شاحنات إلى بلدة ترمانين.

بدورها بدأت الحكومة السورية استعداداتها لافتتاح معبر إنساني لخروج المدنيين الراغبين من محافظة إدلب التي يسيطر تنظيم "جبهة النصرة" على معظم أنحائها.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، إن الدولة السورية بدأت بتوفير الاحتياجات اللوجستية لافتتاح معبر إنساني في ريف إدلب، إفساحا في المجال أمام للمدنيين الراغبين بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة في المحافظة، باتجاه مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.

ونقل المراسل عن مصدر مسؤول، أن الجهات الحكومية "بدأت بتجهيز معبر إنساني في مدينة سراقب (نحو 15 كم شرق إدلب)، وذلك بعد التنسيق مع الجانب الروسي لضمان خروج المدنيين الراغبين بمغادرة مناطق سيطرة المجموعات المسلحة باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية".

وأكد المصدر العمل بشكل حثيث على استيفاء جميع المستلزمات اللوجستية اللازمة لافتتاح المعبر، بما في ذلك توفير فريق طبي مختص سيرابط بالقرب منه لتأمين الخدمات الصحية للمدنيين الخارجين من مناطق سيطرة المسلحين، بالإضافة الى تجهيز مقرات مؤقتة لاستضافتهم، إلى جانب الخدمات الداعمة والتسهيلات اللازمة لخروجهم من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة.

وتوقع المصدر أن يتم الانتهاء من توفير كافة المستلزمات اللوجستية كافة، مع صباح يوم الاثنين المقبل.

وعلى التوازي، أكدت مصادر محلية من داخل مدينة إدلب لـ "سبوتنيك" أن "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، أشاعت بين سكان المحافظة عدم موافقتها على توجههم إلى المعبر تحت طائلة العقوبة.