نائبة ليبية لـ"سبوتنيك": جلسة مجلس النواب للتصويت على السلطة المؤقتة ستعقد في سرت على الأغلب

قالت النائبة بالبرلمان الليبي، عائشة الطبلقي، إن جلسة مجلس النواب المرتقبة للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية المؤقتة ستعقد في الأغلب بمدينة سرت، حيث تحظى المدينة بدعم الأمم المتحدة وعدد من النواب على رأسهم رئيس المجلس عقيلة صالح.

بنغازي- سبوتنيك. وقالت الطبلقي، في حديث لـ"سبوتنيك"، "قمنا بمراسلة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وشكلنا لجنة بهذا الخصوص خلال اجتماعنا الأخير في صبراته، وغدا الأحد سوف تتضح الرؤية وترد اللجنة العسكرية على مراسلتنا بالقبول أو بعدمه".

وبينت الطبلقي أن "هناك مجموعة ولجنة مشكلة من قبل (رئيس مجلس النواب الحالي) عقيلة صالح يرتبون لعقد جلسة لمجلس النواب في سرت، ومجموعة أخرى من النواب ترتب لجلسة بصبراته، ولكن الجلسة على الأغلب ستكون في سرت".

وعن أسباب ترجيح عقد الجلسة في سرت، أوضحت أن المستشار عقيلة صالح هو رئيس البرلمان الحالي وقرر أن تكون الجلسة في سرت، والبعثة الأممية للدعم تفضل عقد جلسة مجلس النواب هناك، كما أن اللجنة العسكرية 5+5 هي من ستقوم بتأمين عقد الجلسة في سرت بحكم وجود مقرها هناك".