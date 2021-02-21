خبير سوداني يكشف: الأرض التي أنشئ عليها سد النهضة ملك للسودان

وأجرى برنامج "البعد الآخر" الذي يذاع على قناة "العربية"، مساء أمس السبت، حوارا مع المفتي، أكد من خلاله أن السودان منحت إثيوبيا الأرض التي أقيم عليها سد النهضة في العام 1902، بشرط عدم تدشين أديس أبابا أي منشآت مائية على نهر النيل دون موافقة الخرطوم.
خبير سوداني يفجر مفاجأة: الأرض التي أنشئ عليها #سد_النهضة مُلك للسودان.— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 20, 2021
#البعد_الآخر#مصر#السودان pic.twitter.com/YUXMsobrPe
وأوضح المفتي أن السودان قد يطالب باستعادة هذه الأرض، خاصة وأن الطرفين، السوداني والإثيوبي، قد اشترطا ذلك بعدم إقامة أي منشآة مائية على نهر النيل دون موافقة السودان.
وناشد عضو الوفد السوداني السابق لمفاوضات سد النهضة، مجلس الأمن الدولي، بضرورة التدخل لإثناء إثيوبيا عن بدأ الملأ الثاني للسد، المقرر في يوليو/تموز المقبل، وإلا سيتفجر الوضع بشكل خارج عن السيطرة.
أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني مهددون بخطر عظيم بسبب #سد_النهضة.— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 20, 2021
الدكتور أحمد المفتي عضو سابق في وفد #السودان لمفاوضات سد النهضة للعربية#البعد_الآخر#مصر pic.twitter.com/M6x9rRU7WE
وأكد أحمد المفتي، العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة، أن أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني مهددون بخطر عظيم بسبب سد النهضة.
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