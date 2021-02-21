مسؤول عراقي سابق ينشر فيديو مفاجئ يكشف فيه سبب دخول القوات التركية

رد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، على تصريحات رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بشأن السبب في إدخال القوات التركية إلى العراق.

ورد النجيفي، على تصريحات العبادي، بفيديو عبر صفحته على فيسبوك لمؤتمر صحفي يجمعة بنظيره التركي داود اوغلو، يتحدث فيه الجانبان عن تعاون عسكري لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك حسب موقع "السومرية" العراقي.

وكان القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، وجه، أمس السبت، اتهامه لزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، بإدخال القوات التركية إلى العراق. وقال إن "العبادي طلب من تركيا دعم العراق في محاربة الارهاب وعلى هذا الأساس أرسلت أنقرة مدربين عسكريين إلى ناحية بعشيقة، ثم استنكر الأخير فيما بعد وجود القوات التركية في تلك الناحية".

من جانبه، رد ائتلاف النصر، يوم أمس السبت، على الاتهام بالقول إن "إدعاء النجيفي بأن العبادي هو مَن أدخل القوات التركية إلى العراق إدعاء باطل ومدفوع الثمن"، مبيناً أن "القوات التركية دخلت العراق منذ زمن النظام السابق، واستمر وجودها بالذات في بعشيقة".