لمحاربة البيروقراطية... الجزائر الإلكترونية في الطريق

قال رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، كمال فنيش، إن عملة الرقمنة في البلاد تسير إلى الأمام.

وحسب موقع تلفزيون النهار الجزائري، قال فنيش إن مشروع الجزائر الإلكترونية يعمل منذ سنة 2008 لمحاربة البيروقراطية.

ويرى فنيش أن مسار الرقمنة في الجزائر ليس وليد ظروف جائحة كورونا التي أكدت على أهمية الاعتماد على التكنولوجيا.

وتابع رئيس المجلس الدستوري، أن "كورونا" غيرت كثيرا في طريقة التحديث والتطوير في البلاد.

وأكد فنيش أن الخدمات العامة التي يتم استخدامها عن بعد تتم عبر مسارات مؤمنة.