الجيش الكويتي يتخذ قرارا بشأن أفراده الموقوفين

مع اقتراب الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي وعيد التحرير، أصدر الجيش الكويتي قرارا جديدا.

اتخذ الجيش الكويتي اليوم الأحد قرارا بشأن أفراده الموقوفين انضباطيا.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، إن توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد العلي أدت إلى صدور القرار.

ويأتى صدور القرار أيضا لقرب ذكرى العيد الوطني الكويتي، وعيد التحرير.