"هذا عبث ما بعده عبث".. ضاحي خلفان يعلق على فيديو مجسم الكعبة في كربلاء.. فيديو

انتقد ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، مقطعا مصورا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا الأمر بـ"العبث".

وظهر في مقطع الفيديو بناء مجسم لكعبة في مدينة كربلاء العراقية.

وعلق خلفان على المقطع الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "هذا عبث ما بعده عبث".

هذا عبث ما بعده عبث. pic.twitter.com/MEQbkDBvOx — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 21, 2021

وعلق صاحب الحساب Bader Al Habsi، على تغريدة خلفان قائلا: "هذا مخصص للتدريب قبل أداء مناسك الحج. حتى في الفلبين وإندونيسيا والبوسنة يسوون نفس الشي".