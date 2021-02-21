الحكومة السودانية تعلن اتخاذ تدابير لتخفيف وطأة توحيد سعر الصرف

أكدت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، أنها اتخذت عددا من التدابير من أجل تخفيف وطأة القرار المتخذ بتوحيد سعر الصرف في البلاد، وأنها كانت خطوة ضرورية من أجل إيجاد حلول لاختلال في اقتصاد السودان.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال وزير المالية إبراهيم جبريل، خلال مؤتمر صحفي: "اتخذنا قرار بتوحيد سعر الصرف لإيجاد حلول لاختلال الموجود في الاقتصاد السوداني، مضيفا "عملنا كافة ترتيبات للتحكم في أسعار الصرف لأن توحيد السعر يؤدي لارتفاع في الأسعار".

كما أشار إلى أنه "لا نستطيع تحديد فترة زمنية لجني ثمار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة".

من جانبه أكد وزير التجارة والتموين علي آدم بشير، أن الحكومة ستتخذ إجراءات "حتى تخفف وطأة توحيد سعر الصرف ولدينا عدة برامج وأيضا سنشجع الصادرات وضمان عائداتها إلي بنك السودان المركزي".

وأوضح أن من بين تلك الإجراءات "تقليل استيراد السلع غير الضرورية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية".