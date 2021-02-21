أمير قطر يعزي بايدن

أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وعزى أمير قطر الرئيس الأمريكي في ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت عدة ولايات أمريكية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتمنى الشيخ تميم بن حمد لجو بايدن الشفاء العاجل للمصابين المتضررين من هذه العواصف.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت عدة ولايات أمريكية، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2021

​مع بدء ذوبان الثلوج والجليد، أمس السبت، في جميع أنحاء جنوب وسط الولايات المتحدة، كان الملايين من الأمريكيين يتصارعون مع آثار الانفجار الشتوي المميت، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وكانت الكهرباء تعود ببطء إلى السكان المتضررين من العاصفة، لكن الكثير منهم ظلوا بدون مياه شرب نظيفة.

وكان أكثر من 300 ألف شخص بدون كهرباء في 8 ولايات، بما في ذلك أكثر من 60 ألف شخص في ولاية تكساس الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض أمس السبت أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قام بالتوقيع على إعلان كارثة كبرى لتكساس، في خطوة وصفها الحاكم جريج أبوت بأنها موافقة "جزئية" على طلبه للمساعدة الفيدرالية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، يوم الجمعة، إن الأسبوع الماضي شهد بعض أسوأ الأحوال الجوية في فصل الشتاء منذ عقود.