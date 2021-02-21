العراق... غرامات على مخالفي الإجراءات الصحية

يعمل العراق على فرض غرامات على مخالفي الإجراءات الصحية في البلاد.

وأعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن الفرق الصحية العراقية تبدأ من غد الاثنين في تطبيق غرامات على مخالفي الإجراءات الوقائية.

وحسب وكالة الأنباء العراقية سجلت البلاد زيادة في أعداد من يدخلون إلى المستشفيات.

وقال وزير الصحة إن هناك زيادة أيضا في أعداد من يرتدون الكمامات بالبلاد، لكنه اعتبر زيادة أعداد المصابين "تنذر بالخطر".

وأشار التميمي إلى أن زيادة الإصابات تسبب مشكلة كبيرة للنظام الصحي العراقي.

وسجلت وزارة الصحة العراقية أمس السبت 3273 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا.