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    جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني

    جبران باسيل: نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا

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    توجه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير االخارجية اللبنانية السابق، جبران باسيل، اليوم الأحد، في كلمة متلفزة إلى أهالي ضحايا انفجار بيروت قائلا: "لا كلمة عزاء لكم إلا الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدس وبعد ستة أشهر من الكارثة، حقنا أن نعرف من مسؤول عنها ومن سببها".

    وتحدث باسيل عن التعيين الجديد لقاضي التحقيق الخاص بملف انفجار مرفأ بيروت، وقال: "اليوم أصبح هناك قاض جديد، وهذه مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائية كثيرة حصلت"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. 

    كما طالب باسيل القضاء اللبناني بإعادة الثقة إلى الشعب اللبناني في إظهار حقيقة انفجار المرفأ ومن كان وراءه فعلا، وقال:"يا قضاء لبنان. أبعد عنا كأس المطالبة بالقضاء الدولي... أعد لنا الثقة بك وأعد للناس الأمل بالحقيقة".
    وأضاف "نريد قضاء همه ضميره وليس الاعلام ... نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا".

    وتابع باسيل: "لا يجوز أن تنتهي جريمة انفجار بيروت بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على الباقين، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما جرم الأخرين هو القتل قصدا".

    وأضاف: "يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين أدخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها، وتركوا القسم الباقي بحال معرضة للانفجار".

    اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لبنان 10 سبتمبر 2020
    © REUTERS / STRINGER
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    كما أكد باسيل على "أن الشعب اللبناني يريد الحقيقة ومن غير المقبول أن نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف الى أين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة بطيئة، خوفا من نتيجة مخيفة وساعة متسرعة خوفا من السوشيل ميديا. نفهم عدم المس بحرية التحقيق، ولكن يجب أن يكون هناك تفهم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي لتعويض المتضررين".

    ومن جهته، تحدث باسيل عن تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: "نحن نحمي بعضنا في الداخل وهكذا نمنع أي أحد من الخارج من أن يعتدي علينا، لكن تفاجأنا أن البعض عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم".

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    © AFP 2021 / STRINGER
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    وأضاف: "يريدون أن نشارك بالحكومة رغما عنا وبشروط غير مقبولة وإلا نكون معطلين... ما بدنا نشارك! شو بالقوة؟ لم نسأل عن شكليات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية... وهذا اسمه وحدة المعايير لمن لا يفهم. نحن نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا".

    وتابع باسيل: "هناك من يعمل حتى يخسر العهد أياما أكثر من دون حكومة حتى لو انهار البلد أكثر، وهم يقولون علنا أن العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر، إذ ما من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون".

    وأوضح باسيل "بأنه صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته، وبعدما سمي الحريري خلافا لرغبتنا، أصبح لدينا مصلحة بأن تشكل حكومة ويتحمل مع رئيس الجمهورية المسؤولية، بعدما هرب منها في أكتوبر 2019".

    وكانت المحكمة اللبنانية قررت الخميس الماضي، استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.

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    الكلمات الدلالية:
    تحقيق, مرفأ, اانفجار, جبران باسيل, لبنان
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