لأول مرة "جاك سعادة" في السعودية.. ميناء جدة يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم.. صور

استقبل ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر، للمرة الأولى، اليوم الأحد، أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل على وقود الغاز المسال "جاك سعادة"، المملوكة لشركة الشحن الفرنسية "سي إم إيه - سي جي إم".

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للموانئ السعودية، يبلغ طول السفينة 400 مترا، وعرضها 61 مترا، بطاقة استيعابية تبلغ 23 ألف حاوية نمطية، وكانت السفينة دخلت الخدمة، في أيلول/سبتمبر الماضي.

#ميناء_جدة يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي https://t.co/Z76e33FDdq pic.twitter.com/p1VqtrEOu5 — أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) February 21, 2021

والسفينة تابعة للشركة الفرنسية للشحن ونقل الحاويات "سي إم إيه - سي جي إم"، التي تملك رابع أكبر خط ملاحي في العالم؛ وسميت السفينة على اسم مؤسس الشركة الراحل، رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني، جاك سعادة.

ميناء #جدة الإسلامي يستقبل أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل على الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بنظام "LNG". pic.twitter.com/zYAgWynb28 — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) February 21, 2021

وتأتي زيارة السفينة إلى ميناء جدة الإسلامي استمرارا للشراكة الاستراتيجية، التي عقدتها هيئة الموانئ السعودية مع الشركة الشركة الفرنسية، بهدف زيادة قوة ربط الموانئ السعودية بالموانئ العالمية.

وبهذه المناسبة، اعتبر رئيس الهيئة العامة للموانئ سعد الخلب، أن رسو هذه السفينة العملاقة بميناء جدة الإسلامي، يعد حدثا بارزا في تاريخ النقل البحري العالمي، ومؤشرا على مكانة وجاذبية الموانئ السعودية بشكل عام، وميناء جدة الإسلامي بشكل خاص؛ وذلك كونه أحد محاور الربط البحري بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وتبلغ حصة ميناء جدة الإسلامي من إجمالي مناولة البضائع الصادرة والواردة عبر الموانئ السعودية 70%، ويحتوي على 62 رصيفا مزودا بأحدث التجهيزات والتقنيات العالمية، بطاقة استيعابية تبلغ 130 مليون طن.

يشار إلى أن "سي إم إيه - سي جي إم، هي مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم، تستخدم 200 طريق شحن بين 420 منفذا في 150 دولة مختلفة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مرسيليا.

وتأتي الشركة في المرتبة الرابعة عالميا، خلف خط "ميرسك"، وشركة النقل البحري من البحر الأبيض المتوسط "إم أس سي"، ومجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الصينية "كوسكو" .