وزيرة الصحة المصرية: هدية من اللقاحات نتسلمها خلال ساعات

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عما وصفته بـ "هدية" من لقاحات شركة سينوفارم.

وبحسب موقع مصراوي قالت الوزيرة في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد: "خلال ساعات، سنتسلم هدية قيمة من لقاح شركة سينوفارم، وسنعلن تفاصيلها كاملة".

وأكدت أن بلادها تسير في كل الاتجاهات، وتستورد كل اللقاحات التي أقرتها اللجان العلمية، قائلة: "نعرف أن هناك نقصا عالمياً لكننا كنا أول دولة أفريقية تتسلم اللقاحات وتبدأ حملة التطعيمات".

وأوضحت الوزيرة المصرية أن بلادها ستتسلم من خلال عقد الجافي، 6.8 مليون جرعة من لقاح إسترازينيكا خلال الايام المقبلة.

ولفتت إلى أن هذا العدد يمثل شحنات الربع الأول من هذا العام ، من بين 40 مليون جرعة تعاقدنا عليها وتصل على مدار العام الجاري.

يشار إلى أن تحالف "جافي" العالمي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، تأسس في عام 2000 وساعد منذ ذلك الحين في تطعيم أكثر من 760 مليون طفل في الدول الأكثر فقرا بالعالم. ويهدف التحالف المكون من جهات مانحة عامة وخاصة لتطعيم الأطفال وحمايتهم بذلك من أمراض تهدد حياتهم.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في مصر، كشف موعد البدء في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا. وقال إنه "خلال أسابيع سيتم الانتهاء من تطعيم الأطباء ونبدأ في تطعيم المواطنين".

كما كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، عن توقعات بزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت زايد، في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية: "لو سرنا بنفس نظام بداية الجائحة في مصر مثل الموجة الأولى، فبداية الارتفاع والموجة الثالثة ستكون في أبريل، وتكون الذروة في آخر أبريل وأول مايو المقبل".