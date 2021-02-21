خبير لا يستبعد استهداف قوات "الناتو" بالعراق بعد قرار زيادة أعدادها

قال جاسم البخاتي الكاتب والمحلل الاستراتيجي العراقي، إن موقف الحكومة العراقية من وجود قوات الناتو وحدود دوره بالعراق بالمرحلة المقبلة يتسم "بعدم الوضوح".

وأضاف البخاتي لراديو "سبوتنيك" أن قصف واستهداف وجود الناتو من قبل الجماعات المسلحة أمر وارد في المرحلة القادمة، فضلا عن تنامي الرفض الشعبي والحزبي وكذلك رفض البرلمان العراقي لوجود القوات الأجنبية في العراق".

ونفى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي أن تكون بلاده قد اتفقت مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" على زيادة أعداد مدربيه في العراق.

وشدد الأعرجي على عدم وجود اتفاق من هذا النوع مع الناتو، قائلا إن الحلف يعمل في البلاد بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها، وإن مهمته استشارية وتدريبية وليست قتالية.

وأضاف الأعرجي في تغريدة على تويتر أن "العراق يتعاون مع دول العالم، ويستفيد من خبراتها في المشورة والتدريب، لتعزيز الأمن".