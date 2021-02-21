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    الجيش الجزائري

    الجزائر تنفي مشاركتها في عمليات عسكرية خارج حدودها

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    قامت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، بتكذيب ونفي ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول إرسالها قوات من الدفاع الوطني للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود.

    وأصدرت الوزارة بيانا كذبت فيه بـ "صفة قطعية" كل التأويلات المغلوطة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي التي أفادت بأن الجيش الوطني الشعبي الجزائري بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

    وجاء في البيان الوزاري:"تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس، وهو أمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية".

    وتابع البيان: في هذا الصدد، كذبت وزارة الدفاع الوطني وبصفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، وتطمئن الرأي العام الوطني بأن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد".

    وزير الإعلام الجزائري الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر
    © Photo / Muhammed Hemeda
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    وأكدت وزارة الدفاع الوطني على "أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقررها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية".

    وتابع البيان: "وإذ ننوه بوعي وإدراك الرأي العام الوطني بما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات ودسائس أضحت معروفة لدى الجميع, ومراعاة للمصلحة العليا للوطن".

    ودعت وزارة الدجفاع الجزائريين إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    الحدود, نفي, وزارة الدفاع الوطني الجزائري, قوات الدفاع الوطني
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