أهالي الرقة يتظاهرون رفضا لتواطؤ المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بنشر الجريمة.. فيديو

خرج العشرات من سكان مدينة الرقة السورية بمظاهرة شعبية ضد تردي الوضع الأمني في المدينة وتواطؤ مسلحين موالين للجيش الأمريكي، بنشر جرائم القتل والخطف في مدينتهم.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلا عن مصادر أهلية في الرقة أن مجموعة كبيرة من سكان حي الدرعية في مدينة الرقة، خرجوا ظهر اليوم الأحد 21 فبراير/شباط، بمظاهرة عند دوار النعيم وسط المدينة، منددين بتردي الوضع الأمني في المدينة، رافعين لافتات رافضة لممارسات مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي.

وبحسب المصادر، طالب المشاركون بضرورة الكشف عن المجرمين الذين أقدموا قبل أيام على قتل الطفلة (شهد حاتم الحاج) ذات الثلاث سنوات، بعد عجز أهلها عن دفع فدية مالية كبيرة طلبها خاطفوها للإفراج عنها.

وتعتبر جريمة قتل شهد، بمثابة الحلقة الأخيرة سلسلة طويلة من الجرائم البشعة المسجلة في المدينة التي تخلصت من حكم تنظيم "داعش" الإرهابي، لتجد نفسها تحت حكم تنظيم مسلح أخر.

ووصل إلى "سبوتنيك" مقطع فيديو يظهر تجمهر عدد كبير من المدنيين بينهم نساء وأطفال يحملون لافتات ويهتفون بالكشف عن المجرمين وتنفيذ حكم الإعدام بهم، متهمين الذراع الأمني لتنظيم "قسد"، المسمى ميليشيا "الاسايش"، بالتواطؤ في نشر الجريمة ضمن مدينتهم.

وكان قد عُثر على جثة طفلة ضمن حقيبة بالقرب من منزل ذويها في أحد أحياء مدينة الرقة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد"، وذلك بعد اختطافها لمدة ثلاثة أيام.

وقالت مصادر أهلية بالرقة لـ "سبوتنيك" أنه تم العثور على الطفلة ”شهد حاتم الحاج” مقتولة بعد 3 أيام من اختطافها على يد مجهولين في حي الدرعية في مدينة الرقة، بعد عجز أهلها عن تلبية طلب الخاطفين بفدية مالية تقدر بـ 15 ألف دولار أمريكي للإفراج عنها، ليتم لاحقا العثور على جثة الطفلة ضمن حقيبة في منزل جيران ذويها.

ونتيجة الغضب الشعبي وحالة الصدمة من تزايد الجرائم في المدينة، خصوصاً منها التي يتم ارتكابها بحق الاطفال، نشر تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بياناً قال فيه: انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تتحدث عن جريمة قتل بحق الطفلة شهد الحاتم الحاج، كما قامت هذه الصفحات بنشر تأويلات لا أساس لها من الصحة حول تفاصيل هذه الجريمة كما شجَّعت على القتل والفتنة، فيما قامت قواتنا في مكافحة الجريمة بإلقاء القبض على الجناة بعد خطفها بأربعٍ وعشرون ساعة التحقيقات جارية في دوافع القتل وسيتم عرضُها للرأي العام عند الانتهاء من التحقيق وإحالة الجناة للقضاء".

ولم يفصح البيان عن تفاصيل وأسماء المشاركين في الجريمة البشعة، ما جعل ردة الفعل لدى السكان تزداد بشكل أكبر.

وتشهد المناطق الخاضعة لنفوذ "قسد" والجيش الأمريكي شرقي سوريا تزايدًا في أشكال الانفلات الأمني من خطف وعمليات سرقة وانتشار الدعارة والحبوب المخدرة، في ظل غياب سلطة الدولة السورية وقوانينها.