الحكومة العراقية: التطعيم بلقاح كورونا يشمل النازحين في كافة المحافظات

أعلنت الحكومة العراقية، أن عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سوف تشمل النازحين واللاجئين في أنجاء البلاد.

جاء هذا في بيان، صادر اليوم الأحد، عن وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت الوزيرة في البيان إن عملية التطعيم باللقاح سوف تشمل النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات النزوح في مختلف المحافظات.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه من المنتظر أن يصل اللقاح إلى البلاد نهاية الشهر الحالي.

وأوضح البيان أن التطعيم باللقاح سوف يشمل 500 ألف شخص تقريبا، من المقيمين في مخيمات النزوح.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تصل باقي الدفعات الأخرى من اللقاح خلال الفترة المقبلة حتى تشمل عملية التطعيم عدد أكبر.

وفي الإطار ذاته، وجهت الوزيرة الشكر والتقدير لوزارة الصحة والأطقم الطبية لأنهم وضعوا النازحين وسلامتهم ضمن أهم اهتماماتهم، مؤكدة أنهم لم يقصروا يوما في تقديم الرعاية الصحية لفئات عناية الوزارة.