السعودية تستثمر في ألعاب الفيديو

واستثمر صندوق الثروة السيادية السعودي أكثر من 3 مليارات دولار في ثلاث شركات لألعاب الفيديو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع، حيث استحوذ على 14.9 مليون سهم في "أكتيفجن بليزارد" بقيمة سوقية تقارب 1.4 مليار دولار، و7.4 ملايين سهم في "الكترونيك آرتس" بقيمة 1.1 مليار دولار، و3.9 ملايين سهم في "تك تو انتراكتيف سوفتوير" بقيمة 826 مليون دولار.

وبحسب الوكالة، قالت شركة تابعة لمنظمة ولي العهد الخيرية مؤسسة محمد بن سلمان في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إنها اشترت حصة الثلث في شركة "إس إن كي" اليابانية المطورة لألعاب "كينغ أوف فايترز" و"ساموراي شوداون".

في المقابل قالت المؤسسة الخيرية، المعروفة أيضًا باسم مؤسسة مسك: إنها تزيد حصتها إلى 51% في المستقبل.

الجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية لحيازات صندوق الاستثمارات العامة للمملكة بلغت ما يقرب من 12.8 مليار دولار في 31 كانون الأول / ديسمبر، بزيادة من 7.1 مليارات دولار في 30 أيلول/ سبتمبر.

وقد تم تعزيز ذلك أيضًا من خلال زيادة قدرها مليار دولار في قيمة حصة صندوق الاستثمارات العامة في أوبر.