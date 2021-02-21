بأكثر من مليار دولار... الإمارات توقع عقودا دفاعية جديدة

وقعت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد عقود دفاعية جديدة بقيمة 1.36 مليار دولار.

جاء هذا في تصريحات للعميد محمد الحساني المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي، بحسب "رويترز".

وقال الحساني إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا دفاعية بقيمة خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية خلال المعرض. وجرى توقيع غالبية العقود مع شركات محلية.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس" و "نافدكس" 2021 والتي تستمر حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 شركة و5 دول جديدة.

وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرضين ما يزيد على 900 شركة عارضة، من 59 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 35 جناحاً وطنياً.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان ما يزيد على 70 ألف زائر محلي ودولي، على مدار الأيام الخمسة للمعرضين إلى جانب 110 وفود دولية أكدوا حضورهم، ومن المنتظر أن يشارك في التغطية الإعلامية ما يزيد على 500 إعلامي من 64 دولة حول العالم.