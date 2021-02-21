الحوثي يطالب بتسجيل "ابتكار يمني" في موسوعة غينتس... فيديو

طالب القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، بتسجيل "ابتكار يمني" جديد ضمن موسوعة غينتس للأرقام القياسية.

وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن "الإبداع اليمني يقدم نموذجا أن لا شيء يمكن أن يعيق الشعب اليمني".

وخاطب دول التحالف العربي بقيادة السعودية قائلا: "حصاركم لا يمكن أن يثني الشعب عن مواصلة الصمود حتى النصر".

ودعا المسؤولين في وزارة الصناعة التابعة لحكومة "أنصار الله" في صنعاء غير المعترف بها دوليا إلى العمل على تسجيل "دراجة مبتكرة" ضمن موسوعة غينس كأكبر دراجة وتكريم مصممها.

وطالب الحوثي بتصنيع الكثير من هذه الدراجات للاستفادة منها في المدن الأثرية حفاظا عليها من السيارات على حد قوله، مرفقا تغريدته بمقطع مصور للدراجة التي يقودها العديد من الأشخاص.

الإبداع اليمني يقدم نموذجا أن لا شيء يمكن أن يعيق الشعب اليمني

حصاركم لا يمكن أن يثني الشعب عن مواصلة الصمودحتى النصر



على الإخوةفي الصناعة العمل على تسجيل هذه الدراجة المبتكرة في قائمة غينس كأكبر دراجةوتكريم مصممها

وصنع مثيلات لهايستفاد منهافي المدن الأثرية حفاظاعليهامن السيارات pic.twitter.com/r7CHg0y4PL — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 21, 2021

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المدعومين من إيران.