داخلية حكومة الوفاق الليبية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال الوزير فتحي باشاغا

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية بيانا أوضحت فيه تفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية، فتحي باشا، إثر تعرض موكبه لهجوم مسلح.

وقالت الداخلية في بيانها: "إنه وبتاريخ اليوم الأحد، الموافق 21 فبراير/ شباط، وعند الساعة الثالثة بعد الظهر، تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي علي باشاغا، لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقلا إقامته بجنزور".

وأوضح البيان أن "سيارة مسلحة ومصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة".

وتعاملت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الموكب مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، مما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، كما تم القبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم".

وأكدت الوزارة على سلامة الوزير وعدم تعرضه لأي أذى شخصى، مؤكدة على استمرارها وكافة الأجهزة والقطاعات الأمنية بممارسة أعمالها والاضطلاع بواجباتها".

وصرحت مصادر بوزارة الداخلية الليبية لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، نجا من محاولة اغتيال تعرض خلالها موكبه لهجوم بالرصاص غربي طرابلس.

وأوضحت أنه تم تنفيذ محاولة الاغتيال من خلال سيارة مصفحة اخترقت موكب الوزير ولم تتمكن من الوصول إلى سيارة باشاغا.

وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية بدأت التحقيق بشأن الأطراف التي تقف خلف محاولة الاغتيال التي وقعت منذ قليل.