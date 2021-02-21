توجيه جديد من السيسي بشأن قناة السويس

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، توجيها جديدا بشأن قناة السويس.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين بينهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام".

وتناول الاجتماع "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

ووجه السيسي خلال الاجتماع ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا.

وشمل التوجيه الرئاسي "إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عدداً من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس"، بحسب المصدر ذاته.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قبل نحو أسبوعين تقريرا تناولت فيه صمود المجرى الملاحي "قناة السويس" رغم انخفاض سعر برميل النفط واضطراب التجارة العالمية.

وأوضح التقرير أن القناة شهدت أرقاماً قياسية بالرغم من تحديات الأزمة في عام 2020، والتي تتمثل في تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في 21 أبريل 2020 لأدنى مستوى منذ حوالي 21 عاماً.