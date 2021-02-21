قاعة علاج في الجنوب تثير سخرية الجزائريين... والسلطات تصدر بيانا توضيحيا

تم تداول صور زيارة والي ولاية تمنراست جنوب الجزائر رفقة عدد من المسؤولين لقاعة علاج رممت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الأمر بالنسبة للكثيرين محط تعجب وسخرية، خاصة وأنهم شبهوا القاعة بضريح الولاة الصالحين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أبدوا سخريتهم من قاعة العلاج بالولاية الجنوبية من خلال تغريدات وتعليقات مرفوقة بصور القاعة، حيث جاء تعليق أحد المغردين:

"إذا كانت هذه هي القاعة فأين العلاج، وإذا كان هذا العلاج فأين القاعة؟!.

اذا كانت هذه القاعة فأين العلاج ، واذا كان هذا العلاج فأين القاعة😥🥵 — فاڑوق ےۓ‏🇩🇿 (@farek78) February 20, 2021

وعلق آخر: "إذا على المساحة كاين خيرات الله وأرض الله واسعة وإذا على الإمكانيات الحمدلله موجودة وجلها تأتي من الصحراء لم أفهم سبب هذا الشح والبخل قاعة علاج بهذه الرداءة أنا أسميه قلة احترام وحڨرة... يا صاحب الكاميرا هل هناك ما يدعو للتصوير والترويج تصور فتبهدايل (الأمور المخزية)".

اذا على المساحة كاين خيرات الله وارض الله واسعة واذا على الامكانيات الحمدلله موجودة وجلها تأتي من الصحراء لم افهم سبب هذا الشح والبخل قاعة علاج بهذه الرداءة انا اسميه قلة احترام وحڨرة.. يا صاحب الكاميرا هل هناك ما يدعو للتصوير والترويج تصور ف تبهدايل😫 #تمنراست pic.twitter.com/vR45qpTN1k — ♠تفآح‏‏ه 🅰️آدم ♠ـ💯 (@Tf____31) February 21, 2021

​وغردت أخرى: "حشود وكاميرات تسجل لحظة تاريخية مهمة في تاريخ جمهورية الجزائر بلد البترول والثروات؛ وصاحبة أحسن منظومة صحية في أفريقيا والقوة الإقليمية في المنطقة. افتتاح قاعة علاج بحجم غرفة لسكان ولاية #تمنراست الجزائر الجديدة".

حشود وكاميرات تسجل لحظة تاريخية مهمة في تاريخ جمهورية الجزائر بلد البترول والثروات ؛ وصاحبة أحسن منظومة صحية في أفريقيا والقوة الإقليمية في المنطقة.

افتتاح قاعة علاج بحجم غرفة لسكان ولاية #تمنراست الجزائر الجديدة.

المشهد الذي أرعب فرنسا 🇫🇷 والصهاينة 🙄 pic.twitter.com/DYT5f8nPSx — Angie Saad (@angie_abdoo88) February 20, 2021

وبعد الجدل الواسع الذي أثارته صور قاعة العلاج التي قام بزيارتها والي ولاية تمنراست أقصى الجنوب الجزائري في بلدية إنغير، أصدرت مديرية الصحة التابعة للولاية بيانا تنفي فيه قيام الوالي بتدشين قاعة العلاج، وأوضحت أن زيارة الوالي جاءت في إطار أعمال المعاينة لعملية الترميم الخاصة بالعيادة، وتقديم ملاحظات حول طريقة الإنجاز، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

وجاء في بيان مديرية الصحة أن قاعة العلاج تم إنجازها سنة 1987، وتوقفت عن الخدمة بسبب هجرة السكان للقرية، واقترحت مصالح البلدية ترميمها بالتنسيق مع المواطنين شريطة عودة السكان إليها وتم تسجيل مشروع إعادة الترميم لقاعة العلاج السنة الماضية.

وأوضحت المديرية أن هذه القرية تتكون من مسكنين وتبعد بـ 3 كيلومتر عن مقر بلدية "إغنر" وقد كانت مهجورة منذ أكثر من سبع سنوات".

وأضافت "القاعة تم بناؤها سنة 1987، وكانت مغمورة بالرمال وسعيا لإعادة تهيئتها قامت مصالح البلدية في سنة 2020 بتأهيلها وإعادة الإعتبار لها".