الجزائر... تبون يجري تعديلا حكوميا يستثني الحقائب السيادية

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعديلات وزارية استثنت الحقائب السيادية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن تبون وقع مرسوما رئاسيا رقم 78 يتضمن تعديلا في الحكومة.

وشمل التعديل 8 وزرات، دون أن يطال الوزرات السيادية كالخارجية والداخلية والدفاع والطاقة والمالية.

وجرى تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات أيت علي، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم خلفا لعبد المجيد عطار، بحسب صحيفة "النهار".

كما عين تبون طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة بدلا من كمال ناصري، الذي أصبح وزيرا للأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.

وعلى رأس وزارة الموارد المائية تم تعيين مصطفى كمال ميهوبي مكان أرزقي براقي.

وحل حسين شرحبيل على رأس وزارة الرقمنة والإحصائيات خلفا لمنير خالد براح.

فيما خلف محمد علي بوغازي في وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، وجرى تعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة بدلا من نصيرة بن حراث.