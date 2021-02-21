وكالة: هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب الحدود السورية اللبنانية

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء أن هزة أرضية ضربت اليوم بلغت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر الحدود السورية اللبنانية.

وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن الهزة الأرضية ضربت على عمق 12 كم عند الساعة الرابعة و54 دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي) على الحدود السورية اللبنانية، وتحديدا بمنطقة "شبعا" اللبنانية.

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