التحالف الدولي: لا زيادة في القوات والقواعد العسكرية بسوريا

نفى التحالف الدولي في سوريا، اليوم الأحد، زيادة حجم قواته وقواعده العسكرية في شمال شرقي البلد العربي.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة واين ماروتو في "تغريدة" على حسابه بموقع "تويتر" إن: "حجم القوات والقواعد لم يشهد زيادة".

وأكد المتحدث على أن مهمة قوات التحالف في شمالي شرق سوريا لم تشهد أي تغيير، مشيرا إلى أن التحالف يعمل مع شركائه من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول أخرى).

The mission of @CJTFOIR in NE Syria hasn't changed. The Coalition works, by, with & thru our partner force SDF to defeat Daesh. The Coalition regularly conducts security patrols; re-supply convoys into the ESSA & upgrades & maintains bases. Troop levels & bases haven't increased. pic.twitter.com/qqfEJs12kw — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 21, 2021

وأوضح ماروتو أن التحالف يقوم بتسيير دوريات أمنية منتظمة، من أجل إعادة إمداد القوافل، وتطوير ودعم القواعد العسكرية.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلت عن مصادر محلية أمس السبت، أن "التحالف الدولي" يدخل أسلحة ومواد لوجيستية إضافية إلى قواعده في محافظة الحسكة شمالي البلاد.

وذكرت المصادر أن "التحالف الدولي" أدخل قافلة أسلحة ومعدات لوجيستية إلى قواعده العسكرية بريف الحسكة قادمة من شمال العراق.