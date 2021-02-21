قطر تدين بشدة "الهجوم" على موكب وزير داخلية الوفاق

أدانت قطر بشدة، اليوم الأحد، الهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، غربي طرابلس، مطالبة بملاحقة الضالعين فيه وتقديمهم للعدالة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية مساء اليوم في بيان لها: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين الهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا غربي العاصمة طرابلس، وأدى إلى إصابة أحد عناصر حماية الوزير".

وأضاف البيان: "وتجدد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب".

وشددت الوزارة على ضرورة ملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم وتقديمها للعدالة، معربة عن "تمنيات دولة قطر للجريح بالشفاء العاجل".

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أعلنت أن باشاغا تعرض لمحاولة اغتيال، ظهر اليوم.

وذكرت في بيان أن "سيارة مسلحة مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة".

وتعاملت العناصر الأمنية المكلفة بحراسة الموكب مع السيارة المذكورة وألقت القبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة، بحسب البيان.

لكن جهاز دعم الاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، نفى أن يكون باشاغا، تعرض لمحاولة اغتيال، في طرابلس.