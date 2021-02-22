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    رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

    لحماية الدستور التونسي... "النهضة" لأنصارها: شاركوا بكثافة في مظاهرة السبت المقبل

    © AFP 2021 / FETHI BELAID
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    طالبت حركة النهضة التونسية أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل 27 قبراير/ شباط.

    وعبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعت الحركة أنصارها للمشاركة بكثافة في مظاهرة ستنظمها يوم السبت المقبل لـ"حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية".

    وأكدت الحركة في بيان عبر صفحتها أنها عقدت اجتماعا لمكتب الهيكلة والتنظيم للحركة شمل الكتاب العامين المحليين لمحليات تونس الكبرى وحضره رئيس الحركة راشد الغنوشي.

    وقال البيان إن الاجتماع تناول آخر المستجدات السياسية بالبلاد، مع دعوة المحليات للمشاركة في إنجاح مسيرة وطنية تنظمها النهضة يوم السبت 27 فبراير/ شباط 2021.

    ولفت البيان إلى أن الحركة أعلنت عن عقد مكتب الشباب الوطني الدورة الأولى لاجتماع القيادة الوطنية الموسعة لشباب حركة النهضة، مشيرة إلى أنه تناول آخر المستجدات السياسية في البلاد ومساهمة الشباب في إنجاح مسيرة يوم 27 فبراير/ شباط 2021.

    يشار إلى أن دعوة النهضة تأتي على وقع مظاهرات عديدة تم تنظيمها في تونس اعتراضا على معطيات سياسية أهمها الخلاف الدائر بين الرئاسات الثلاث "الجمهورية والحكومة والبرلمان" حول تشكيلة الحكومة التونسية.

    وبالأمس نظم الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية بساحة سيدي يحيى بسوسة، رفعت خلالها عدة شعارات مناهضة بالأساس لحركة النهضة، وللحكومة الحالية بقيادة هشام المشيشي إضافة إلى دعوات لسحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي راشد الغنوشي، وأخرى ترفض الدعوات للحوار الوطني.

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