مركز معلومات "الوزراء المصري" يطلق تطبيقا جديدا على الهواتف

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" الحكومية فقد قدم أسامة الجوهري، القائم بأعمال رئيس المركز، تقريرا لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أوضح خلاله أن التطبيق الجديد يغطي ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلاً عن أسعار السلع محلياً وعالمياً، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية، وأسعار صرف العملات المختلفة.

ووفقا لتقرير القائم بأعمال رئيس المركز فإن التطبيق يشمل أبرز اتجاهات الأسواق برصد أسعار ما يفوق 75 سلعة محليا وعالميا، كما أنه يستعرض الأسعار العالمية لأهم السلع كالنفط والغاز الطبيعي والمعادن والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى رصد أسعار أهم السلع المحلية التي يتم تحديثها يومياً، ومنها الخضراوات والفاكهة واللحوم ومواد البناء والأسمدة.

وأشار التقرير كذلك إلى أن التطبيق يتيح أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية والتي يتم متابعتها من خلال ما يفوق الـ20 بياناً، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية، ووضع مصر في المؤشرات الدولية ليغطي في نسخته الحالية ما يفوق الـ50 مؤشراً دولياً تتضمن ما يفوق الـ 500 مؤشر فرعي، يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها.

ولفت التقرير إلى أن تحميل التطبيق يكون عبر "غوغل بلاي ستور للهواتف المحمولة، لمستخدمي الأندرويد، وأيضا عبر "آب ستور" لمستخدمي الآيفون.