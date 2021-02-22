مصر... الكشف عن كنز في قلب منطقة سقارة تحت عمق 30 مترا

كشفت مصادر مصرية محلية، اليوم الإثنين 22 فبراير/شباط، عن وجود كنز أثري في قلب منطقة سقارة على عمق 30 مترا تحت الأرض.

ونقل موقع "مصراوي" عن زاهي حواس، عالم الآثار المصري، قوله إنه تم اكتشاف بئر جديد في منطقة سقارة، لم يعلن عنه من قبل على الإطلاق.

وقال حواس إن هذا البئر يصل عمقه لأكثر من 30 مترا، مشيرا إلى أنه يستعد حاليا للنزول إلى البئر والكشف عما بداخله من كنوز.

وتطرق إلى سر هذا البئر في سقارة بقوله، هذا البئر بعتبر بمثابة مقبرة لأحد المصريين القدماء "الفراعنة"، وكان اسمه، تت عنخ، ويرجع عصره للدولة القديمة.

وأوضح أن هذا البئر يدخل ضمن جملة الاكتشافات الأخيرة، في منطقة سقارة، والتي لم يعلن عنها حتى الآن.

وأتم بقوله "لا تزال منطقة سقارة، تحوي الكثير من الأسرار، التي لم تبح بها حتى الآن، ويبدو أننا سنكتشفها تباعا".