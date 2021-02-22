رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو حماس لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين تعزيزا لمناخ الحريات

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، اليوم الإثنين 22 فبراير/شباط، حركة حماس إلى إطلاق سراح عشرات الأشخاص تعتقلهم على خلفيات سياسية وفكرية.

رام الله - سبوتنيك. وقال أشتية، في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، "عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، لتعزيز مناخات الحريات العامة وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي نطالب حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلا سياسيا".

وكان الرئيس عباس قد أصدر، قبل يومين، مرسوما رئاسيا لإطلاق الحريات وحظر الملاحقة والاعتقال، لأسباب تتعلق بحرية الرأي وإطلاق سراح المحتجزين بسبب الانتماء السياسي أو الحزبي.

وأشار أشتية إلى أن حجم البطالة والفقر في قطاع غزة بلغ أرقاما غير مسبوقة، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها لإعادة انعاش الاقتصاد.

وحول الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الفلسطينيين، دعا اشتية الأجهزة الأمنية إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات المتخذة ذات الصلة بحزم "حتى لا تضطر الحكومة لفرض إجراءات أشد".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فلسطين يناهز 200 ألف شخص، بينهم 200 مصاب بالطفرة البريطانية المتحورة في حين بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بالفيروس 2180.